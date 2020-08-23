İşte Sabah yazarı Dilek Güngör'ün "Buzdağının görünen kısmı" başlıklı yazısı

Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'nda bulduğu 320 milyar metreküplük gaz dünyada yaygara koparılan birçok sahadan daha büyük bir potansiyeli barındırıyor. Ancak sahada 5-6 bin km2'lik alan daha taranacak. İlk tespitlere göre, önümüzdeki dönemde mevcut lokasyonda inilmesi planlanan 1.000 metrelik derinlikte de 500 metrelik gazlı alan olduğu belirtiliyor. Fatih gemisi günde 700 metre kazı yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjdesini verdiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, bu haliyle bile yüksek bir potansiyel barındırsa da Karadeniz'deki kaynakların başlangıç düdüğü olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) rezervi tespit ettiği ve bugüne kadar ilk kez kazılan Sakarya Gaz Sahası'nda 5-6 bin kilometrekarelik alanda daha sismik çalışmalar yürütülecek. İlk rezerv tespitinin yapıldığı bölgede, deniz suyundan 3.500 metrelik derinliğe kadar inildi.



Bu derinlikte iki zone'da 500-510 metrelik gazlı bölüm tespit edildi. Şimdi Fatih sondaj gemisi bin metrelik daha derine inecek. Sismik taramalarla çekilen röntgende, bin metrelik derinlikte, daha iki ayrı gazlı alan olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte burada sondaj çalışmaları devam edecek. Eş zamanlı olarak bugüne kadar sismik taramaları yapılmayan 5-6 bin kilometrekarelik alan daha taranacak. Uzmanlar, bölgenin Şahdeniz sahası kadar büyük olabileceği yorumlarını yapıyor.