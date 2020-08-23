Bu yıl pek çok kazanç elde eden emekliler, yeni müjdeler bekliyor. Emekli Memur-Sen'in, maaş artışından ücretsiz ulaşıma, eş-çocuk yardımından ek ödemelere kadar pek çok talebi var... Ayrıca emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emeklilere de sunulması gündemde. Ayrıca Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi, ipuçlarını verdi. 2020 enflasyon tahmini ankette yüzde 10.82 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek.
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye yeni kazanç!
● Emeklilerimizin çalışanlar ile arasındaki maaş farkı kapatılsın.
● Kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde bordrolarında var olan 'ek ödeme' de dahil emek verilen dönemde maaşa eklenen unsurlar, emekli maaşına da yansıtılsın.
● Memurların emekli ikramiyesi hesabı yapılırken tam hizmet yılı hesaba katılıp, ay ve gün hesabının dahil edilmemesinden doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilsin.
● Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlansın ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlansın.
● Emeklilerden fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi müsait olanlar gerek kendi alanları gerekse faydalı olabilecekleri uygun alanlarda istihdam edilsin.
● Emekliler sendika kursun.
● Yaşa bakılmaksızın tüm emekliler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalansın.
● Eş ve çocuk yardımı emeklilere de verilsin.
● Öğrenim hayatına devam eden çocuğu olan emeklilere, çocuk yardımı ödemesi yapılsın.
● Dünyada yeni bir terminoloji olan 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeleri sağlansın.
351 TL EŞ YARDIMI
Memurlara ödenen aile yardımı emeklilere de uygulanırsa, çalışmayan eş için aylık 351,09 lira ödenecek. Çocuk başına yapılacak aylık ödeme de 38,62 lira olacak.
EMEKLİYE 317 TL
2020'de pek çok kazanım elde eden emekliler, 2021'i de merakla bekliyor. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından izliyor. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi, ipuçlarını verdi. 2020 enflasyon tahmini ankette yüzde 10.82 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek.
Bu tahmin gerçekleşirse gelirlerde 317 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı 6 bin 630 liradan 6 bin 947 liraya yükselecek.
Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme, yeni aylıklardan hesaplanacağı için artacak.