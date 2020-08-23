Bu yıl pek çok kazanç elde eden emekliler, yeni müjdeler bekliyor. Emekli Memur-Sen'in, maaş artışından ücretsiz ulaşıma, eş-çocuk yardımından ek ödemelere kadar pek çok talebi var... Ayrıca emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emeklilere de sunulması gündemde. Ayrıca Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi, ipuçlarını verdi. 2020 enflasyon tahmini ankette yüzde 10.82 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek.