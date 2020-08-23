Memur, işçi, işsiz, SGK SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendika üyelik ve istifa işlemlerinin E-Devlete entegre edilmesi için çalışma yapılacağı belirtilmişti. Ayrıca emekliler için talepler kabul edilirse Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı, 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. 2 bin 324 liranın altındaki maaşlar 2 bin 324 liraya tamamlanacak.
Emeklilik ve SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!
Cumhurbaşkanlığı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendika üyelik ve istifa işlemlerinin E-Devlete entegre edilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. Şu anda e- Devlet memurlarının sendikalara üyelik ve ayrılış işlemleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre fiziki ortamda yürütülmektedir. Oktay şunları dile getirdi: Dijital Türkiye'de yeni dönem hizmetlerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
Önceliğimiz vatandaşlarımızın, Dijital Türkiye Portalı üzerinden belli bir konuyla ilgili tüm hizmetlere tek bir sayfadan ve kolayca ulaşmasını sağlamaktır. "Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmeti ile vatandaşların iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik bir yapıda sunulması planlanıyor"
Emekliye 2.324 TL! En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gelirlerini artıracak yeni talepleri için verilecek kararları da merakla bekliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarılıp 650 bin emeklinin geliri artırılırken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) bu tutarın asgari ücrete eşitlenmesini gündeme taşıdı.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Bu talep kabul görürse, Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı, 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. 2 bin 324 liranın altındaki maaşlar 2 bin 324 liraya tamamlanacak. Gelirlerde 824 liraya varan artış olacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. En düşük maaş; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda bin 125 liradan bin 743 liraya, yüzde 50 olanda 750 liradan bin 162 liraya, yüzde 25 olanda 375 liradan 581 liraya çıkacak.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 10'uncu ay. 1990 3'üncü ayda askere gittim. Ne zaman emekli olurum? S. BEYAZ
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022'de emekli olabilirsiniz.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? M.B.
3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. H. SEVİM
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
56 yaşınızın dolacağı 2035'e kadar 5825 günü tamamlayın.