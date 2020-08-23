Emekliye 2.324 TL! En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gelirlerini artıracak yeni talepleri için verilecek kararları da merakla bekliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarılıp 650 bin emeklinin geliri artırılırken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) bu tutarın asgari ücrete eşitlenmesini gündeme taşıdı.



KİM, NE KADAR ALACAK?

Bu talep kabul görürse, Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı, 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. 2 bin 324 liranın altındaki maaşlar 2 bin 324 liraya tamamlanacak. Gelirlerde 824 liraya varan artış olacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. En düşük maaş; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda bin 125 liradan bin 743 liraya, yüzde 50 olanda 750 liradan bin 162 liraya, yüzde 25 olanda 375 liradan 581 liraya çıkacak.