Onlarca şehirde BİM-ŞOK-A101'e personel alımı - 2750 TL maaşla

BİM-A101 ve ŞOK 2.750 TL maaşla personel alım şartları sayfamızda yer alıyor. Türkyie İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alınacağına yer verildi. Şehre yapılan personel alımında adaylar Şok, Bim ve A101 marketler bünyesinde istihdam edilecek.
ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI
ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI
BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI
BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI
A101 MARKET PERSONEL ALIMLARI
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