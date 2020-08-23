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    • 30.08.2020 16:36
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    Onlarca şehirde --'e personel alımı - 2750 TL maaşla...

    Her geçen gün çapında yeni eleman alımı için ilan yayınlamaya devam eden marketler zinciri, resmi sitesi üzerinde başvuru şartları ve formunu yayınladı. , ve resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. BİM-A101 ve ŞOK depo tezgah ve kasap reyonu eleman alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    Onlarca şehirde BİM-ŞOK-A101'e personel alımı - 2750 TL maaşla

    BİM-A101 ve ŞOK 2.750 TL maaşla personel alım şartları sayfamızda yer alıyor. Türkyie İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alınacağına yer verildi. Şehre yapılan personel alımında adaylar Şok, Bim ve A101 marketler bünyesinde istihdam edilecek.

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI

    BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI

    BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI

    A101 MARKET PERSONEL ALIMLARI

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    Haberler Ekonomi Onlarca şehirde BİM-ŞOK-A101'e personel alımı - 2750 TL maaşla...
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