SMS ile kredi çekin… Emeklilere 80 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi! Emekli kredisi nasıl alınır?

Emeklilere 80 bin TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi! Vatandaşların pandemi döneminde rahat etmesi için bankalardan peş peşe kredi duyurusu gelmişti. Emekli vatandaşlar unutulmadı ve maaş müşterileri için uygun faiz oranlı krediler hazırlandı. Bu krediler 60 ay vadeyle ödenebiliyor ve 80 bin TL'ye kadar alınabiliyor. Peki, emekli kredisi nasıl alınır? İşte, emekliler için SMS ile kredi alma imkanı…

EMEKLİYE UYGUN FAİZLİ BİREYSEL KREDİ

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.