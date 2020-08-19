3600 günle 49 yaşında erken emeklilik şartları nelerdir? 1999 ve öncesi sigorta girişi olanlar dikkat!

3600 günle 49 yaşında erken emeklilik şartları nelerdir? İş hayatında uzun süre boyunca çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Birçok çalışan da erken emeklilik yolları hakkında araştırma yapıyor. SGK bilgilerine göre prim ve gün sayısını dolduran kişiler emekli olabiliyor. Gerekli şartları taşımayan kişiler ise günü veya primi doldurmayı bekliyor. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için erken emeklilik hayal değil. Sigortalı çalışanlar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 36000 gün prim şartını tamamlayarak emekli olabiliyor. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir?

49 YAŞA ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk sigorta bildirim tarihi 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş şartına tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların SGK'ya bildirilen prim ödemesi ile yaş şartını tamamlaması halinde istediği zaman emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır. Emekli aylığının tutarı ise sigortalı çalışanın, çalışma hayatı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı iler belirlenmektedir. Bunun yanı sıra prim ödemesi yapılan dönemlerin de büyük önem taşıdığı bilinmektedir.