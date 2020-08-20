TÜPRAŞ, PETKİM, Trcas hisse fiyatları ne kadar oldu? Petrol doğalgaz şirketleri hisse fiyatları!

TÜPRAŞ NEDİR?

Şirket, akaryakıt dağıtım sektöründe parekente satışlar, ticari ve endüstriyel yakıt satışları, depolama ve uluslararası ürün ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. 900'e yakın çalışana, Sunpet markası ile birlikte 1.670 istasyona sahip olan Opet, 1.1 milyon m3 depolama kapasitesi bulunan 5 terminal ile Türkiye genelinde yayın bir hizmet ağını yönetmekte, müşterilerine üstün nitelikli ürün ve hizmetler sağlamaktadır.

Opet ayrıca, Alman madeni yağ şirketi Fuchs ile %50-50 ortaklığı Opet-Fuchs kanalıyla madeni yağların üretimi ve pazarlamasını, Türk Hava Yolları ile %50-50 ortaklığı THY-Opet ile de jet yakıtı ikmali sağlamaktadır.