TÜPRAŞ, PETKİM, Trcas hisse fiyatları ne kadar oldu? Petrol doğalgaz şirketleri hisse fiyatları!

TÜPRAŞ, PETKİM, Trcas hisse fiyatları ne kadar? Petrol doğalgaz şirketleri hisse fiyatları merak ediliyor. Doğalgaz ve petrol bulunduğu iddialarının peş peşe gelmesinin ardından, borsada işlem gören şirketlerin hisselerinde de hızlıca artış yaşandı. Peki, TÜPRAŞ, PETKİM, Trcas hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…
ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE FİYATLARI!
Petkim hisseleri Çarşamba günü yüzde 9.87 yükselirken, Tüpraş hisseleri yüzde 7.64 değer kazandı.
Zorlu Enerji günü yüzde 9.96, Aygaz yüzde 5.68 yükselişle tamamladı. Ak Enerji yüzde 9.60, Ayen Enerji yüzde 8.03 ve Naturel Gaz yüzde 9.93 değer kazandı.
TÜPRAŞ NEDİR?
Şirket, akaryakıt dağıtım sektöründe parekente satışlar, ticari ve endüstriyel yakıt satışları, depolama ve uluslararası ürün ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. 900'e yakın çalışana, Sunpet markası ile birlikte 1.670 istasyona sahip olan Opet, 1.1 milyon m3 depolama kapasitesi bulunan 5 terminal ile Türkiye genelinde yayın bir hizmet ağını yönetmekte, müşterilerine üstün nitelikli ürün ve hizmetler sağlamaktadır.
Opet ayrıca, Alman madeni yağ şirketi Fuchs ile %50-50 ortaklığı Opet-Fuchs kanalıyla madeni yağların üretimi ve pazarlamasını, Türk Hava Yolları ile %50-50 ortaklığı THY-Opet ile de jet yakıtı ikmali sağlamaktadır.
PETKİM NEDİR?
etrokimya Sanayi, petrol rafineri ürünleri ve doğal gazdan başlayarak plastik, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara mallar üreten bir sanayi dalıdır. Ambalaj elektronik otomotiv inşaat tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır. Bir başka deyişle petrokimya sektörü diğer sektörlere girdi sağlayan lokomotif bir sektördür. Petrokimya sektörü ülkemizdeki toplam kimyasal üretiminin %25'ini temsil etmekte olup, PETKİM bu gün ülkemizin en büyük petrokimyasal üreticisi olarak Türkiye Kimya Sanayinin en büyük oyuncularından biridir.
PETKİM 30.05.2008 tarihinde özelleştirilerek %51 hissesi SOCAR&Turcas Petrokimya A.Ş'ye devredilmiştir. Özelleştirmenin tamamlanması ile kapasiteyi kar marjı yüksek ve katman değer yaratan ürünlerle artırmak için yapılan çalışmalara hız verilmiştir. PETKİM Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak, 44 yıllık köklü deneyimi ve dinamik yapısıyla sürdürülebilir büyümeyi hedeflemiştir.