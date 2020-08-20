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    • 20.08.2020 11:49
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    Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: İlk 6 ayda e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir

    Son dakika haberine göre, Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

    Pekcan: İlk 6 ayda 91,7 milyar TL

    Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

    Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

    - E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı.

    - E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz.

    - E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: İlk 6 ayda e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir
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