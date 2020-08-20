Emeklilere 382 TL ek ödeme formülü… Yüzde 8-10 oranında ek zam gündemde! Kim ne kadar zam alacak?

Emeklilere 382 TL ek ödeme formülü devrede. Yılda 2 kez ikramiye ve 2 kez zam alan emekliler için ek ödeme talepleri devrede. Maaşın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekli vatandaşlar için ek ödemenin artırılması talep ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yüzde 4 ek ödeme oranının yüzde 8-10 olmasını istiyor. Peki, talepler hayata geçerse kim ne kadar alacak? İşte emekli ek ödeme zam tablosu!

YÜZDE 8-10 OLSUN TALEBİ

Emeklilerin; yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle kazancı artıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini istiyor.