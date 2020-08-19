Dolar ve euro kaç TL sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olmuştu. İşte dolar, euro ve döviz kurları alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?