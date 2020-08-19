Dolar ve euro kaç TL sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olmuştu. İşte dolar, euro ve döviz kurları alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni güne alış ağırlıklı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 367 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.900 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.041 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 4.950 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 19.890 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.082 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1933 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret görüşmelerini ertelediğini ve şu an Çin ile konuşmak istemediğini belirtmesinin ardından ticaret savaşına ilişkin endişeler, Asya tarafında yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalarak günü 3.408 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.111 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,5 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 38.716 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 25.185 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.361 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR FED'İN TOPLANTI TUTANAKLARINA ODAKLANDI
Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.
Bugün yayımlanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, gelecek dönem para politikasının seyri hakkında ipuçları içerebileceği beklentileriyle yatırımcıların odağında bulunuyor.
Dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin yanı sıra şirket bilançolarının etkisiyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığı New York borsasında, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü rekor seviyelerde tamamlarken, Dow Jones endeksi değer kaybetti.
Dow Jones endeksinin, yüzde 0,24 gerilediği günde, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 22,6 artışla 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.