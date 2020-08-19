Son dakika: 1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne başvuru yağıyor: 150 bin kişiye iş kapısı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nisan ayında başlattığı '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne (1 Milyon İstihdam Projesi) başvuranların sayısı 658 bini aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sevda Mersin, '1 Milyon İstihdam Projesi'ne şu ana kadar 658 bin 545 kişinin başvurduğunu belirterek, "Bu kullanıcılardan 427 bin 296'sı eğitimlerini almaya devam ediyor. 10 yaşından 60 yaşına kadar proje katılımcısı mevcut. 18 - 35 yaş aralığında katılım yoğunluğu var. 20 yaşta doruğa ulaşılıyor" dedi.





Projeye Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğunu dile getiren Mersin, katılımın en yoğun olduğu illeri de İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa şeklinde sıraladı. Bilişimde 23 uzmanlığın bulunduğu projeye katılanların en çok ilgi gösterdiği alan ise yazılım geliştirme oldu. Onu mobil oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme ve siber güvenlik alanları takip ediyor.



