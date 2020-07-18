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    • 18.07.2020 17:14
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    Son dakika: Hazine ve 'tan G20 paylaşımı

    Hazine ve : G20 Maliye Bakanları ve Başkanları ile G20 ’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

    G20 Toplantısı sonrası flaş açıklama
    Hazine ve , G20 Maliye Bakanları ve Başkanları ile G20 'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti.



    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir Kovid-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi.



    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G20 Eylem Planı paylaşımı
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