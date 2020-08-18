22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 473,30 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 767,00 lira, Cumhuriyet altını 3.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 473,30 liradan işlem gördü. İşte 18 Ağustos anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|470,00
|470,20
|473,10
|473,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.097,00
|3.118,00
|3.119,00
|3.140,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,70
|432,70
|431,70
|435,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.027,00
|3.047,00
|2.404,00
|2.424,00
|Yarım Ziynet
|1.513,00
|1.523,00
|1.524,00
|1.534,00
|Çeyrek Ziynet
|757,00
|762,00
|762,00
|767,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 473,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 767,00 lira, Cumhuriyet altını 3.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 473,30 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 478 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 468 bin, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 yükselişle 478 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 329 milyon 818 bin 900,64 lira, işlem miktarı ise 7.140,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 387 milyon 377 bin 736,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.997,19 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.997,19 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,52 artışla 478 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3628 lira, satışta 7,3923 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3625 lira, satışta 7,3920 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,45'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1927, sterlin/dolar paritesi 1,3220, dolar/yen paritesi de 105,43 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,08 azalışla 45,66 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 2,000 DOLARIN ALTINA DÖNDÜ
Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına dönerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi'nin Çarşamba günü yapılacak toplantısı öncesi 46 dolar üzerine yükselen Brent bu düzeyde hareket ediyor.
Yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışlarıyla değerli metallere yönelmesinin ardından, gümüş yüzde 3.0'e yakın artışla yeniden 28 doların üzerine çıkan gümüş de, 28 doların altına çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.43 düşüşle 46.13 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.88 düşüşle 42.73 dolar,
- altın yüzde 0.57 artışla 1,996.55 dolar,
- gümüş yüzde 1.09 artışla 27.78 dolar,
- bakır yüzde 1.31 artışla 6,449.00 dolar,
- platin yüzde 0.09 düşüşle 954.75 dolar,
- paladyum yüzde 1.39 düşüşle 2,169.60 dolar düzeyindeydi.