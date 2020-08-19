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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 08:31
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    • 19.08.2020 08:31
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    stoklarında sert düşüş! Bir haftada 4.26 milyon varil azaldı

    Özel bir kuruluş olan Amerikan Enstitüsü'nün () verilerine göre, 'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 590,000 varil azaldı.

    ABD hampetrol stokları, 14 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 260 bin varil azaldı.

    API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 4.99 milyon varil birden artarken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 964,000 varil azaldı.

    API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.05 düşerek 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 düşüşle 44.37 dolara geriledi.

    Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.
    Haberler Ekonomi ABD petrol stoklarında sert düşüş! Bir haftada 4.26 milyon varil azaldı
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