Kalyoncu fabrikayla ilgili "Tüm güneş enerji panel sisteminin entegre olarak üretildiği 4 ayrı fabrikanın tek çatı altanda toplandığı büyük bir üretim tesisi" dedi.

Fabrikanın en büyük özelliği de bu. Tüm ürünlerin sahfaları tek çatı altında. Bunun Avrupa'da başka bir örneği yok.