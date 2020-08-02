Türkiye'nin milli ve yerli enerji politikasının en önemli yatırımları arasında gösterilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, ağustosta üretime başlıyor. 4 farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini, tek çatı altında entegre olarak toplayan fabrika, bu özelliği ile dünyada tek olarak kabul ediliyor. Fabrikanın kuruluş hikayesi ise 2017 yılında yapılan, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1)" projesine dayanıyor. Aradan geçen 3 yılda yaşananları Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Taşkın anlattı.

"ÖNCELİĞİMİZ VERİMLİLİK VE KALİTE OLDU"

Taşkın, sahip olunan teknoloji ile ilgili de şu bilgileri paylaştı: "Ingot üretim teknolojisinde 2 yöntem kullanılıyor; biri mono kristal diğeri çoklu kristal. Mono kristalin verimi yüksek ama hem yatırımı hem de üretimi daha pahalı. İki teknolojinin arasındaki maliyet farkı tam iki kat. Biz verimlilik ve kaliteye önem verdiğimiz için maliyetli olmasına rağmen tek kristal teknolojisini tercih ettik. Bununla birlikte çok kristalli hücrelerde verim yüzde 21 düzeyinde iken, bizim üreteceğimiz tek kristalli hücrelerde yüzde 22 verime ulaşacağız. Güneşten gelen ışınların, fotonların sahip olduğu enerjinin yüzde 22'sini elektrik enerjisine çevirebiliyor. Yüzey pürüzlendirme ve kaplama prosesleri çok önemli. Kaplama proseslerinde nano kalınlıkta yani atomik katman diyebileceğimiz metal buharlama ile kaplama yapılıyor. Ya da yüzey üzerine farklı atomlar emdiriliyor. Bu prosesin tamamı çok teknik detay içeren ve birçok patent altında yapılan işlemler. Yani teknolojik yenilik tarafı da bu."