Emeklilere 602 TL ek ödeme formülü! SSK SGK Bağ – Kur emeklisi olan herkesi kapsayacak!

TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP

TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.