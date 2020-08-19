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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 Gazete
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    Emekliye 2725 TL! lerle birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 alırken, lara üçüncü bir ödeme daha var. Üstelik bu ödeme 2 bin 725 liraya yükselebilecek. Peki, ek ödemelerle birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara da üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındakilere her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödeme; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak'ta tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ikinci 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.



    Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 4.79, memur emeklilerinde yüzde 3.79 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemeleri ise uzmanlarda 2 bin 725, uzman olmayanlarda 2 bin 84 liraya çıkabilecek.



    KİMLER ALIYOR?
    ● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

    ● Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlanırsa ilave ödeme kesiliyor.

    ● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 312, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 656,46 lira veriliyor.

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