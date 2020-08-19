



Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara da üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındakilere her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödeme; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak'ta tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ikinci 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.