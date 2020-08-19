Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara da üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındakilere her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödeme; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak'ta tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ikinci 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 4.79, memur emeklilerinde yüzde 3.79 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemeleri ise uzmanlarda 2 bin 725, uzman olmayanlarda 2 bin 84 liraya çıkabilecek.
KİMLER ALIYOR?
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlanırsa ilave ödeme kesiliyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 312, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 656,46 lira veriliyor.