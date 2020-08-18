



AKIN AKIN GELİYORLAR

Uçuşların yeniden başlamasıyla tatil için akın akın Türkiye'ye gelen Rus turistler, oldukça heyecanlı. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri için İstanbul'u tercih eden Ruslar, İstanbul Havalimanı'nda DHA'ya konuştu. Sibirya'dan Moskova aktarmalı İstanbul'a gelen Elena Dolganova, Türkiye'nin koronavirüs karşısında güvenli bir ülke olduğunu, İstanbul'da korkmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Dolganova, "Pandemiden dolayı uzun süre ülkemizde kalmak zorundaydık. Bu nedenle Ruslar evlerinde çok sıkıldı. Sınırların açılması, uçuşların yeniden başlaması bizim için harika oldu. Türkiye'yi çok seviyoruz. Rusya soğuk bir yer. Burada hava güzel. İstanbul'a ilk kez geliyorum ve burada bir hafta kalacağım. Tatil yapmayı seviyorum. Uzun zamandır İstanbul'u görmek istiyordum. Çünkü tarihi ve kültürel özelliklere sahip bir şehir" diye konuştu.



"BURADA KORKMAMI GEREKTİREN BİR DURUM YOK"

Seyatinin koronavirüs önlemleriyle güvenli geçtiğinin altını çizen Dolganova, "Güvenli bir seyahat oldu. Her üç saatte bir maskemizi değitirdik. Olumlu düşünen biriyim. Burada korkmamı gerektiren bir durum yok. Bütün önlemlerin alındığını düşünüyorum" dedi.