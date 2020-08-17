



Gelen turistlerin çoğunluğunun çocuklu ailelerden oluşması dikkat çekti. Bazı turistlerin ise maske takmadığı gözlemlendi. Öte yandan bir o kadar turistin de ülkelerine yoğun önlemler altında dönüş yaptığı gözlemlendi.

RUSLAR ÖNDE

Turizm kenti Antalya'ya bugün 126 uçakla, 29 bin 479 turist geldi. Dün ise bu rakam 182 uçakla, 43 bin turist olarak gerçekleşmişti. Hafta sonu Antalya'ya hava yoluyla 72 bin 479 turist geldi.