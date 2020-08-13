Son iki günde Rusya'dan sadece Antalya'ya 40 bin Rus turist geldi. Şehre gelen Rus turist sayısı 100 bine yaklaştı. İlk uçaklarla ulaştıkları kentte Kemer ilçesine gelen Rus turistler, Türkiye'yi sevdiklerini söyledi.

Türkiye'de çok güvenli tatil yaptıklarını belirten Ruslar, "Burada her çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'nin bizim tatilimizde açılması bizleri mutlu etti. Uzun süre tatili bekledik ve çok hayal ettik. Özellikle sağlık açısından çok güvende hissediyoruz" dediler.