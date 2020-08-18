Koronavirüs salgını nedenyile zor günler geçiren Almanya'nın en önemli şirketlerinden Lufthansa, ekonomik durumunu düzeltmek için Almanya dışından da maddi yardım alacak.

Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF) Lufthansa'nın üç ülkenin finansman yardımlarını kabul etmesinde sakınca görmediği belirtildi.

LUFTHANSA'YA YURT DIŞINDAN YARDIMA ONAY

Diğer ülkelerin şirkete yönelik taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, Alman hükumetinin şirkete yönelik kurtarma paketinin baştan beri bu ülkelere de bir fırsat sağladığı ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde de söz konusu ülkelerin devlet yardımı seçeneğinin açık tutulduğu belirtildi.





YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kovid sürecinde Lufthansa yaklaşık 4 buçuk milyon iade talebinden 3 milyon 240 bininin, Eurowings'de ise iade için yapılan 378 bin başvurunun sadece yarısının işleme alındığını Federal Havacılık Dairesi'ne bildirdi. Spiegel tarafından duyurulan olaya ilişkinm Federal Havacılık Dairesi'nin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Lufthansa hakkında işlem başlattığını yazdı.

LUFTHANSA'YA BÜYÜK TEPKİ

Tüketici Merkezleri Federal Birliği Başkanı Müller ücreti iade edilmeyen biletleri şirketin korona krizi nedeniyle girdiği zor durumda müşterilerinden "zorla aldığı yasa dışı kredi" olarak nitelendirerek "Lufthansa'nın vatandaşların vergileri sayesinde milyarlarca euro yardım almasına rağmen bilet ücretlerini iade etmemesi kabul edilebilecek bir durum değil. Avrupa Birliği uçuş yolcuları hakları yönetmeliği gereği bu ücretlerin yedi gün içerisinde geri ödenmesi gerekiyor" dedi.

İFLASTAN KORUMA PAKETİ

Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelmişti. Alman hükümetiyle yapılan pazarlıklar neticesinde dev şirkete 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlanmış, iflastan korunmuştu. Pazarlıklar neticesinde Alman hükümeti Lufthansa'nın yönetiminde elini kuvvetlendirmişti.

