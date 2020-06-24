Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın çalışanları sokağa indi!

Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yüzlerce Lufthansa çalışanı, şirket yönetimine ve hissedarlara söz konusu toplantıda federal hükümetin hazırladığı kurtarma paketini tartışırken kendilerini düşünmelerini talep etti.

Göstericiler, üzerinde "Lufthansa'ya evet -Biz Lufthansa'yız" ve "Siz bizi koruyun ki biz de sizi koruyabilelim" yazan dövizler taşıdı.

138 BİN KİŞİ VE AİLELERİ TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR

Gösteride yapılan konuşmalarda şirket yönetimi ile hissedarlar arasında toplantı yapılacağına işaret edilerek, Lufthansa'da çalışan 138 bin kişinin ve bunların ailelerinin toplantıdan çıkacak kararı beklediği hatırlatıldı.