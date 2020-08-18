Çin'den ABD'ye savaş çıkaracak sözler! 'Zarar verdiler...'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, "ABD'nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere daha isterik baskı yapmasının daha çok bu şirketlerin başarısını, ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve kibrini kanıtladığını" ifade ederek ABD'ye hatalarını derhal düzeltmesi, Çin'i karalamaya ve Çinli şirketlere baskı yapmaya son vermesi çağrısında bulundu.

Huawei ise ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklama yapmadı.

ABD KARA LİSTEYE ALMIŞTI

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırmış ve şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye almıştı. ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletildiği bildirilmişti. Huawei'nin 21 ülkedeki 38 iştirakinin de ekonomik kara listeye alındığı belirtilen açıklamada, şirket ve iştirakleri için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almıştı. Son olarak eklenen şirketlerle birlikte kara listeye alınan Huawei iştiraki şirketlerin toplam sayısı 152 ulaştı.