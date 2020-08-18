Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.08.2020 14:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2020 14:38
    ABONE OL

    'den 'ye savaş çıkaracak sözler! 'Zarar verdiler...'

    , Washington yönetimini, Çinli teknoloji i 'yi hedef alan yaptırımlarla küresel e zarar vermekle suçladı. , Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artıran 'nin, "uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini, küresel endüstri ve tedarik zincirini baltaladığını" belirterek Pekin yönetiminin "Çinli şirketlerin çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını" söyledi.

    Çin'den ABD'ye savaş çıkaracak sözler! 'Zarar verdiler...'

    , "ABD'nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere daha isterik baskı yapmasının daha çok bu şirketlerin başarısını, ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve kibrini kanıtladığını" ifade ederek 'ye hatalarını derhal düzeltmesi, 'i karalamaya ve Çinli lere baskı yapmaya son vermesi çağrısında bulundu.

    ise ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklama yapmadı.

    ABD KARA LİSTEYE ALMIŞTI

    ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırmış ve şirketin 38 iştirakini k kara listeye almıştı. ABD ndan yapılan açıklamada, Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletildiği bildirilmişti. Huawei'nin 21 ülkedeki 38 iştirakinin de ekonomik kara listeye alındığı belirtilen açıklamada, şirket ve iştirakleri için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedilmişti.

    ABD Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almıştı. Son olarak eklenen şirketlerle birlikte kara listeye alınan Huawei iştiraki şirketlerin toplam sayısı 152 ulaştı.

    Haberler Ekonomi Çin'den ABD'ye savaş çıkaracak sözler! 'Zarar verdiler...'
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri