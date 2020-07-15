Ocak-Haziran 2019 döneminde 35.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 14.6 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı 4.6 puanlık azalma ile yüzde 75.5'e indi. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK),Ocak - Haziran 2019 döneminde 88.8 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 54.5 azalarak 40.4 milyara düştü. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2019 döneminde 717.321 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 1.4'lük azalışla 707.054 ton oldu. 2020 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 oldu.