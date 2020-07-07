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    • Ekonomi
    • 07.07.2020 14:40
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    • 07.07.2020 14:41
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    , yönetim kadrosunu azaltıyor

    ya'nın ulusal şirketi , yeni tip koronavirüsün ekonomik etkileri sebebiyle yönetim kadrosunda yüzde 20'lik daralmaya gideceğini açıkladı.

    Alman devi, yönetim kadrosunu azaltıyor

    Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yeniden yapılandırmaya ilişkin bilgi verildi.

    Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edilebilmesi için idari çalışmalarda bin kişilik tasfiyeye gidileceği belirtilen açıklamada, yönetim kadrosunda yüzde 20'lik daralma planlandığı ifade edildi.

    Öte yandan, yeni uçak alımı için 2023 yılına kadar belirlenen bütçede yüzde 50'lik kesintiye gidileceği kaydedildi.

    hükümeti, 9 milyar euroluk kurtarma paketiyle salgın sürecinde şirketi iflastan korumuştu.

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