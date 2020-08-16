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    • Ekonomi
    • 16.08.2020 Gazete
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    Yaşlıya her ay 711 lira

    mı, 1 milyon 861 bin kişinin artırdı. Engellilere, yaşlılara yapılan ödemeler zamlandı. 720 bin engelli aylığı yüzde 40-69 engeli olanlar için 567,97, yüzde 70 ve üstü engeli olanlar için 851,95 liraya yükseldi. 521 bin kişinin aldığı evde bakım desteği bin 460 liradan bin 544 liraya çıkarken, 620 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı da 711,50 liraya ulaştı.

    Yaşlıya her ay 711 lira
    Memur mı, 1 milyon 861 bin kişinin artırdı. Engellilere, yaşlılara yapılan ödemeler zamlandı. 720 bin kişinin aldığı engelli aylığı yüzde 40-69 engeli olanlar için 567,97, yüzde 70 ve üstü engeli olanlar için 851,95 liraya yükseldi. 521 bin kişinin aldığı evde bakım desteği bin 460 liradan bin 544 liraya çıkarken, 620 bin 65 yaş aylığı da 711,50 liraya ulaştı.

    65 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.



    Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, kendisine bakana veriliyor.

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