Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2020
Sıra bizde!
Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz.
Allah yar ve yardımcımız olsun. pic.twitter.com/9Yt94fJusp
Bakan Albayrak, paylaşımında "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.