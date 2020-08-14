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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 17:32
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    • 14.08.2020 17:46
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    : 'tan "de " mesajı

    ... : de milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.


    , sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak, paylaşımında "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "ekonomide milli bağımsızlık" mesajı
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