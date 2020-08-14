Sosyal yardım 1000 tl başvuruları devam ediyor mu? Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı!

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında sosyal yardım 1000 tl başvuruları yer alıyor. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Şimdiye kadar yapılan yardımla ilgili de bilgiler paylaşıldı. Peki 1000 TL sosyal yardım ödeme başvuruları nereden ve nasıl yapılır, bu haktan yararlanmak için şartlar nelerdir? İşte merak edilenler…
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR MU?
Şuan için kampanya ne zaman sona erirse o zaman koronavirüs kapsamında verilen yardımların duracağını belirten yetkililer. Bu kapsamda da virüs ne zaman biterse yardımların da o zaman biteceğini ifade etti. Kampanya henüz yeni başladığı için kampanyaya yönelik detaylar henüz tam net değil. Salgının boyutlarına göre de kampanya yeniden planlanacaktır. Ancak şuan için kısa vade de sağlık ve gıda malzemelerine acil ihtiyaç olduğu için hemen karşılanması gerekir.
SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Aile Bakanlığı 1000 TL ödemeler için vatandaşların başvurularını iki şekilde yapabileceklerini duyurdu.
Buna göre vatandaşlar başvurularını haftaiçi e-Devlet üzerinden T.C numaralarının son hanesine göre yapabilirler. T.C. numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü başvuruda bulunabilirler.
Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir şart olmadan, şartsız bir şekilde başvurular yapılabilir.
PANDEMİ YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar