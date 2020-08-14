Sosyal yardım 1000 tl başvuruları devam ediyor mu? Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı!

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR MU?

Şuan için kampanya ne zaman sona erirse o zaman koronavirüs kapsamında verilen yardımların duracağını belirten yetkililer. Bu kapsamda da virüs ne zaman biterse yardımların da o zaman biteceğini ifade etti. Kampanya henüz yeni başladığı için kampanyaya yönelik detaylar henüz tam net değil. Salgının boyutlarına göre de kampanya yeniden planlanacaktır. Ancak şuan için kısa vade de sağlık ve gıda malzemelerine acil ihtiyaç olduğu için hemen karşılanması gerekir.

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Aile Bakanlığı 1000 TL ödemeler için vatandaşların başvurularını iki şekilde yapabileceklerini duyurdu.

Buna göre vatandaşlar başvurularını haftaiçi e-Devlet üzerinden T.C numaralarının son hanesine göre yapabilirler. T.C. numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü başvuruda bulunabilirler.

Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir şart olmadan, şartsız bir şekilde başvurular yapılabilir.