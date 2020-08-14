2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eylül ayında milyonlarca öğrenci yeni döneme başlayacak. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte ŞOK'a okul malzemeleri ne zaman gelecek sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. 2020 ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinin ne zaman satışa çıkacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri araştırmaya devam ederken henüz bu konuda net bir bilginin olmadığı da gözlerden kaçmadı.