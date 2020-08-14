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    • Ekonomi
    • 15.08.2020 08:39
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    • 15.08.2020 08:39
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    'a okul malzemeleri ne zaman gelecek? ?

    'a okul malzemeleri ne zaman gelecek? Yeni eğitim-öğretim dönemi için geri sayım sürüyor. Okulların açılamasına az bir zaman kala öğrenciler için kırtasiye alışverişi yapacak olan veliler ŞOK'a ne zaman gelecek sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. ŞOK'a hangi kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceği de merak ediliyor. ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri 2020! Eylül ayında açılacak okullar öncesinde ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinin ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyor. ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri ne zaman satışa çıkacak?

    ŞOK markete kırtasiye malzemeleri geldi mi?

    2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eylül ayında milyonlarca öğrenci yeni döneme başlayacak. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte ŞOK'a okul malzemeleri ne zaman gelecek sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. 2020 ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinin ne zaman satışa çıkacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri araştırmaya devam ederken henüz bu konuda net bir bilginin olmadığı da gözlerden kaçmadı.

    ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ OKUL MALZEMELERİ 2020

    2020 ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.

    ŞOK'A OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?

    ŞOK Marketler Zincirinden konu hakkında açıklama yapılmasa da önümüzdeki haftalarda itibaren okul malzemelerinin gelmesi bekleniyor.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Bienna Tekli Avize
    • 25 cm çap
    • 66 cm yükseklik
    • Statik fırın boya
    • Siyah üzeri sarı ve bakır
    patine uygulanmıştır
    • E27 duylu

    2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap
    •181x50x37 cm
    •18 mm suntalam
    • Islak zemine uygun plastik ayaklar
    • Metal kulp
    • Parlak beyaz

    Waffle Kurulama Bezi
    • 45x70 cm
    • Nakışlı

    Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu
    • 3 kg
    Haberler Ekonomi ŞOK'a okul malzemeleri ne zaman gelecek? ŞOK markete kırtasiye malzemeleri geldi mi?
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