2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eylül ayında milyonlarca öğrenci yeni döneme başlayacak. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte ŞOK'a okul malzemeleri ne zaman gelecek sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. 2020 ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinin ne zaman satışa çıkacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri araştırmaya devam ederken henüz bu konuda net bir bilginin olmadığı da gözlerden kaçmadı.
ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ OKUL MALZEMELERİ 2020
2020 ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.
ŞOK'A OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?
ŞOK Marketler Zincirinden konu hakkında açıklama yapılmasa da önümüzdeki haftalarda itibaren okul malzemelerinin gelmesi bekleniyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bienna Tekli Avize
• 25 cm çap
• 66 cm yükseklik
• Statik fırın boya
• Siyah üzeri sarı ve bakır
patine uygulanmıştır
• E27 duylu
2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap
•181x50x37 cm
•18 mm suntalam
• Islak zemine uygun plastik ayaklar
• Metal kulp
• Parlak beyaz
Waffle Kurulama Bezi
• 45x70 cm
• Nakışlı
Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu
• 3 kg