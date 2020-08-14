Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi.

Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17,6'lık artış gösteren Türkiye'yi, yüzde 17,1'lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5'lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9,1'lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2,3'lük düşüşle Norveç dikkati çekti.

SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRAN AYINDA YÜZDE 17,6 ARTTI

TÜİK ekonominin öncü göstergelerinden olan sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi, koronavirüs pandemi sürecinde normalleşme döneminin başladığı ilk ay olan Haziran'da aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 yükselerek beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler üretimin aylık yüzde 4.7 artmasını, yıllık ise yüzde 5.5 düşmesi bekleniyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8, imalat sanayi sektörü endeksi %19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı.