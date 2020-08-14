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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 Gazete
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    Hazine ve Maliye Bakanı ye kurulan tezgahları bozdu! Kritik hamlelere imza attı

    Türkiye kur algısı ile ölçülen modelini değiştirirken Hazine ve Maliye Bakanı "Aşırı değerli TL, yüksek , patlayan ithalat" tezgahını bozdu, bağımsız milli ekonomi için 3 kritik hamleye de imza attı.

    Albayrak tezgahı bozdu!

    Türkiye kur algısı ile ölçülen modelini değiştirirken Hazine ve Maliye Bakanı "Aşırı değerli TL, yüksek faiz, patlayan ithalat" tezgahını bozdu, bağımsız milli ekonomi için 3 kritik hamleye de imza attı. Londra'da depolanan TL, yine bu şehir üzerinden suni kur atağı ile dalgalanan piyasa dönemi sona erdi, bankalar yerli üretimi destekleyecek kredi politikasına teşvik edildi. Bakan Albayrak katıldığı programda, "Yüksek , düşük kur, değerli TL, ithalata bağımlı bir ekonomi sürdürülebilir değil. İthalata değil üretim ve ihracata dayalı dönüşümle ciddi bir paradigma değişimi var" dedi. Öte yandan "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" diyen Bakan Albayrak'a destek mesajları yağdı. "TamBağımsız Ekonomi" etiketi TT oldu.

    HAZAL ATEŞ

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye kurulan tezgahları bozdu! Kritik hamlelere imza attı
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