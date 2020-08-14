Türkiye kur algısı ile ölçülen ekonomi modelini değiştirirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Aşırı değerli TL, yüksek faiz, patlayan ithalat" tezgahını bozdu, bağımsız milli ekonomi için 3 kritik hamleye de imza attı. Londra'da depolanan TL, yine bu şehir üzerinden suni kur atağı ile dalgalanan piyasa dönemi sona erdi, bankalar yerli üretimi destekleyecek kredi politikasına teşvik edildi. Bakan Albayrak katıldığı programda, "Yüksek faiz, düşük kur, değerli TL, ithalata bağımlı bir ekonomi sürdürülebilir değil. İthalata değil üretim ve ihracata dayalı dönüşümle ciddi bir paradigma değişimi var" dedi. Öte yandan "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" diyen Bakan Albayrak'a destek mesajları yağdı. "TamBağımsız Ekonomi" etiketi TT oldu.

HAZAL ATEŞ