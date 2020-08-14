Son dakika faiz depremi! Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bir kötü haber de kamu bankalarından geldi. Düşük faizli konut kredisi kampanyası düzenleyen kamu bankaları, dün itibari ile ani bir kararla konut faiz oranını güncelledi. En düşük faiz oranı 0.87 olarak belirlendi. Konut kredisi faiz oranları düştükten sonra, bir süre daha faiz oranlarının düşük gitmesi bekleniyordu fakat kamu bankaları güncelleme yaptı.
KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?
Normalleşme sürecinde başlayan konut kredisi düşük faiz kampanyaları artık yükseldi. Koronavirüs salgınının ardından yapılan çalışmalardan birisi olan düşük faizli konut kredisi kampanyaları güncellenmeye başladı. İkinci dalga konuşulmasının ardından düşük kredili konut faiz oranlarından da düşeceği konuşulmaya başlandı. Ancak kamu bankalarından henüz konut kredisi faiz oranı tekrar düşecek mi sorusuna henüz cevap gelmedi.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI YENİDEN ARTTI!
Vakıfbank : 1.05
İş Bankası: 1.15
Garanti Bankası: 1.21
ING Bank: 1.19
TEB: 1.15
Ziraat Bankası: 1.05
Halkbank: 0.87
Denizbank: 1.24
Burgan Bank: 1.30
QNB Finansbank: 1.36
Şekerbank: 1.54