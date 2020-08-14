Son dakika faiz depremi! Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bir kötü haber de kamu bankalarından geldi. Düşük faizli konut kredisi kampanyası düzenleyen kamu bankaları, dün itibari ile ani bir kararla konut faiz oranını güncelledi. En düşük faiz oranı 0.87 olarak belirlendi. Konut kredisi faiz oranları düştükten sonra, bir süre daha faiz oranlarının düşük gitmesi bekleniyordu fakat kamu bankaları güncelleme yaptı.