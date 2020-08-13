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    • 14.08.2020 09:09
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    • 02.09.2020 14:03
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    kredisi müracaatı, koşulları, güncel oranları nedir?

    Son zamanlarda herkes tarafından merak edilen ve talep gören finansal konulardan biri de kredisi olmuştur. PTT kredisi ile düşük kredi notu olan herkes krediler alabilir. Özellikle emekli olan kişiler maaşlarını PTT üzerinden alıyorlarsa kredi müracaatını PTT'nin anlaştığı bankalardan yaparak kolay bir biçimde kredi alabiliyorlar.

    Anında kredi veriliyor! PTT kredi başvurusu nasıl yapılır?

    PTT kredisi müracaatı, koşulları, güncel faiz oranları nedir? 2020 PTT kredisi için araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Bu anlamda PTT yurttaşlara güzel fazi oranlarıyla kredi sağlıyor. PTT, Burgan Bank ihtiyaç kredisi sağlıyor. Kredi kullanım tutarına göre değişen faiz oranlarıyla sunulmakta olan PTT ihtiyaç kredisi ayrıntılarını araştırdık.

    PTT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    PTT'den maaş alan emekliler:

    Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
    Kredi başvurusu esnasında 84 yaşının üzerinde olunmaması,
    Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi.

    PTT'den maaş almayanlar:

    18 yaşını doldurmuş olmak ve 84 yaşının üzerinde olmamak,
    Gelirin belgeli olarak beyan edilebilmesi,
    Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
    Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi,

    KREDİ KULLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ PUANLAR

    Puan: 1-699

    Kredi puanı: En Riskli

    Kredi Çıkma ihtimali: Çok Düşük

    Puan: 700-1099

    Kredi puanı: Orta Riskli

    Kredi Çıkma ihtimali: Düşük.

    Puan: 1100-1499

    Kredi puanı: Az Riskli

    Kredi Çıkma ihtimali: Gelire Bağlı.

    Puan: 1500-1699

    Kredi puanı: İyi

    Kredi Çıkma ihtimali: Yüksek

    Yukarıda belirtmiş olduğumuz "kredi kullanma ihtimali" bankaların değerlendirmelerine göre bir genelleme olarak oluşturuldu. Ayrıca hayat sigortası yaptırmayı kabul ettiği sürece genel olarak bankalar, kredi işlemlerinde emekli müşterilerinin maaş garantisi olduğu için daha esnek davranabiliyor..
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