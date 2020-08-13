PTT kredisi müracaatı, koşulları, güncel faiz oranları nedir? 2020 PTT kredisi için araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Bu anlamda PTT yurttaşlara güzel fazi oranlarıyla kredi sağlıyor. PTT, Burgan Bank ihtiyaç kredisi sağlıyor. Kredi kullanım tutarına göre değişen faiz oranlarıyla sunulmakta olan PTT ihtiyaç kredisi ayrıntılarını araştırdık.
PTT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PTT'den maaş alan emekliler:
Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Kredi başvurusu esnasında 84 yaşının üzerinde olunmaması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi.
PTT'den maaş almayanlar:
18 yaşını doldurmuş olmak ve 84 yaşının üzerinde olmamak,
Gelirin belgeli olarak beyan edilebilmesi,
Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi,
KREDİ KULLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ PUANLAR
Puan: 1-699
Kredi puanı: En Riskli
Kredi Çıkma ihtimali: Çok Düşük
Puan: 700-1099
Kredi puanı: Orta Riskli
Kredi Çıkma ihtimali: Düşük.
Puan: 1100-1499
Kredi puanı: Az Riskli
Kredi Çıkma ihtimali: Gelire Bağlı.
Puan: 1500-1699
Kredi puanı: İyi
Kredi Çıkma ihtimali: Yüksek
Yukarıda belirtmiş olduğumuz "kredi kullanma ihtimali" bankaların değerlendirmelerine göre bir genelleme olarak oluşturuldu. Ayrıca hayat sigortası yaptırmayı kabul ettiği sürece genel olarak bankalar, kredi işlemlerinde emekli müşterilerinin maaş garantisi olduğu için daha esnek davranabiliyor..