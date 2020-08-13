PTT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'den maaş alan emekliler:

Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,

Kredi başvurusu esnasında 84 yaşının üzerinde olunmaması,

Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi.

PTT'den maaş almayanlar:

18 yaşını doldurmuş olmak ve 84 yaşının üzerinde olmamak,

Gelirin belgeli olarak beyan edilebilmesi,

Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,

Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi,

KREDİ KULLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ PUANLAR

Puan: 1-699

Kredi puanı: En Riskli

Kredi Çıkma ihtimali: Çok Düşük

Puan: 700-1099

Kredi puanı: Orta Riskli

Kredi Çıkma ihtimali: Düşük.

Puan: 1100-1499

Kredi puanı: Az Riskli

Kredi Çıkma ihtimali: Gelire Bağlı.

Puan: 1500-1699

Kredi puanı: İyi

Kredi Çıkma ihtimali: Yüksek

Yukarıda belirtmiş olduğumuz "kredi kullanma ihtimali" bankaların değerlendirmelerine göre bir genelleme olarak oluşturuldu. Ayrıca hayat sigortası yaptırmayı kabul ettiği sürece genel olarak bankalar, kredi işlemlerinde emekli müşterilerinin maaş garantisi olduğu için daha esnek davranabiliyor..