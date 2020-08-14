Dar gelirli vatandaşlara barınma yardımı nasıl alınır? Barınma yardımı şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında yapılacak olan barınma yardımları için belirlenen yeni rakamları duyurmuştu. Yapılan bu yardımlara yenisi eklendi.
FAKİRLERE EV YARDIMI KAPSAMINDA BETONARME EV YAPIM YARDIMI 40 BİN LİRA OLDU!
Barınma desteği başvurusu yapmak isteyenlere sunulan bir diğer yardım da betonarme ev yapım yardımı olarak öne çıkıyor.
Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama ile bu amaçla ödenen yardım tutarı da 30 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi. Betonarme ev yardımı için yapılacak başvurularda da prefabrik ev yardımı başvuru şartları aranıyor. Yani kişinin oturulmayacak eski ve bakımsız bir eve sahip olması, hane halkı gelirinin 701,32 lirayı aşmaması şartlarını taşıması durumunda betonarme ev yardıımı almasına izin veriliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Bakanlıktan yapılan açıklamada ev yapımı ve ev onarımı desteği almak isteyen vatandaşların dar gelirli olması şartı var. Dar gelirli vatandaşlar, ev onarım ya da ev yapımı için destek ödemelerinden SYDV 'lere ya da Çalışma il Müdürlüklerine müracaat ederek yararlanabilir.
KİRA YARDIMI DA YAPILIYOR!
Devlet tarafından ayrıca dar gelirli vatandaşlara kira yardımı da yapılıyor. kira yardımı ücreti illere değişmekle beraber en düşük 595 TL'dir.
KİRA YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.
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