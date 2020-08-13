Son dakika kredi haberi: Ev alacakları ve nakit ihtiyacı olanları üzecek haber Ziraat Bankası tarafından verildi. Bu bağlamda Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1,05 seviyesine yükseldi. Ziraat Bankası'ndan kredi almak için çeşitli koşullar bulunur. Düşük kredi notu ortalaması olan kişilerin Ziraat Bankası konut kredisi onayı almaları son derece zordur. Kredi notu 1400 puan ve altında olan kişilerin öncelikle kredi notu yükseltme teknikleri uygulayarak notlarını yükseltmeye çalışmaları önerilir. Çünkü kredi başvurusu red kararı ile sonuçlanan kişilerin kredi sicili olumsuz etkilenmekte ve not ortalaması biraz daha düşmektedir.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu için Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kredi başvuru formu doldurulması yeterli olacaktır. Bu başvuru esnasında banka sizden gerekli belgeleri isteyecek ve başvurunuzu değerlendirmeye alacaktır.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?
Banka şubesinde size verilecek olan konut kredisi başvuru formu,
Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişiye ait olan kimlik belgesi,
Kişinin çalışma durumuna göre tedarik edeceği aylık gelir belgesi,
Serbest meslek mensubu olan kişiler için odalarından alacakları üyelik belgesinin fotoğrafı,
Konut kredisi çekerek alınmak istenen konutun tapusu.
Bu belgeler bankaya teslim edilir ve banka konut kredisi ekspetiz ücreti tahsil ederek değerleme işlemini yapar. Konut krediye uygun bulunur ve konut kredisi çekmek isteyen kişinin kredi notu ve maaşı yeterli ise 3-5 iş günü içerisinde kredi kullandırılarak konut alınır.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ihtiyaç kredisi başvurularının devam ettiğine yer verildi. Düşük faizli ihtiyaç kredisinde yapılan kredi faiz değişikliği sonrası Ziraat Bankası bir açıklama yaptı ve yeni faiz oranları ile kredi hesaplamasına yer verildi.
Sosyal Hayatı Destek Kredileri Ziraat'te başlığı ile yayımlanan kredi destek paketinde vatandaşlara 0,69 faizle ihtiyaç kredisi verilecek. Verilecek ihtiyaç kredisinde bu faiz oranı , sadece anlaşmalı bankalardan yapılacak alış verişlerde geçerli olacak. Değişen kredi faiz oranı ise anlaşma dışı markalardan alınacak Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri için geçerli olacak. Kredi faiz oranı 0,99 'a çıkarıldı.
DİĞER BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1 seviyesini aşarak yüzde 1.19 olarak güncellendi.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
İNGBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Konut kredisi faiz oranı rakamı banka tarafından yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Banka 60 aya kadar olan konut kredisi faiz oranları için yüzde 0.99 seviyesini belirlerken 120 ay vadeli konut kredisi paketinde ise psikolojik eşik olarak belirlenen yüzde 1 seviyesini aştı ve yüzde 1,09 olarak uygulanmaya başlandı.
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
TEB konut kredisi faiz oranı rakamı ise yüzde 1 seviyesinden yüzde 1.10 seviyesine ulaştı.
FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Finansbank konut kredisi faiz oranı rakamı ise yüzde 1.36 seviyesine ulaştı.
GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1 seviyesine çekilirken ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,09 ve taşıt kredisi faiz oranı ise yüzde 1.19 seviyesine çıktı.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.