Müşterilerin PTTBank'ın sunduğu bu kredi imkânından faydalanabilmek için emekli maaşlarını buradan almaları gerekiyor. Peki, kredi alabilmek için başka ne yapmak gerekir? Kredi alabilmek için hangi belgeler gerekiyor?
EMEKLİYE UYGUN FAİZLİ BİREYSEL KREDİ
PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.