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    • 14.09.2020 14:14
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    Nakit lazımsa bank'tan ve Bağkur'lu

    Emekli maaşlarını 'den alan vatandaşlara uygun ler ile kredi verileceğinin müjdesini veren PTTBank, 1250 TL'den 80bin TL'ye kadar üstelik 60 ay vade seçeneği ile emeklilerin yüzünü güldürdü. PTTBank, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa ödemesi gerçekleştirdi.

    PTT bank'tan emeklilere 80 bin TL kredi! Hemen başvuru yapın...

    Müşterilerin PTTBank'ın sunduğu bu kredi imkânından faydalanabilmek için emekli maaşlarını buradan almaları gerekiyor. Peki, kredi alabilmek için başka ne yapmak gerekir? Kredi alabilmek için hangi belgeler gerekiyor?

    EMEKLİYE UYGUN FAİZLİ BİREYSEL KREDİ

    PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.

    Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
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    Haberler Ekonomi Nakit lazımsa PTT bank'tan SGK ve Bağkur'lu emekliye 80 bin TL kredi!
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