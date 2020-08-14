Son dakika faiz depremi! Pandemi sürecinde normalleşmeye destek amaçlı yapılan çalışmalardan birisi de konut kredisi faiz oranlarındaki düşüştü. Bankaların konut kredisindeki faiz oranlarını yükseltmesiyle ev alacak olan vatandaşlar en düşük konut kredisi faiz oranı veren banka hangisi, en düşük konut kredisi faizi ne kadar araştırmalarına başladı. Ev sahibi olmak isteyenler için son dakika konut kredisi detayları haberimizde... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?
Normalleşme sürecinde başlayan konut kredisi düşük faiz kampanyaları artık yükseldi. Koronavirüs salgınının ardından yapılan çalışmalardan birisi olan düşük faizli konut kredisi kampanyaları güncellenmeye başladı. İkinci dalga konuşulmasının ardından düşük kredili konut faiz oranlarından da düşeceği konuşulmaya başlandı. Ancak kamu bankalarından henüz konut kredisi faiz oranı tekrar düşecek mi sorusuna henüz cevap gelmedi.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI YENİDEN ARTTI!
Vakıfbank : 1.05
İş Bankası: 1.15
Garanti Bankası: 1.21
ING Bank: 1.19
TEB: 1.15
Ziraat Bankası: 1.05
Halkbank: 0.87
Denizbank: 1.24
Burgan Bank: 1.30
QNB Finansbank: 1.36
Şekerbank: 1.54
Ev Kredisi Nasıl Alınır?
Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.
Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.
Ev Kredisi Şartları Nelerdir?
Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?
Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.
Peşinatsız Ev Kredisi Veren Bankalar Tarafından %20 İhtiyaç Kredisi Yöntemi
Tüm bankaların hesaplamaları ancak ve ancak %80 oranında peşinata kadardır. Akbank, İş bankası, TEB, Finansbank, Denizbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası parası olmayan kişilere evin değerinin yüzde seksenine peşinatsız kredi verebilirler. Bazı banka şubeleri hazırlamış oldukları kredi paketleri ile müşterilerine ayrıca bir ihtiyaç kredisi imkanı sunarlar ve bu ihtiyaç kredisini evin %20 oranında peşinatına sayarak, müşterilerine peşinatsız konut kredisi verirler. Farz edelim satın alacağınız evin değeri 200.000 TL. Eksper firması da evin değer hesaplaması sonucunda fiyatını 200 bin lira olarak belirledi. Bu durumda 200.000/ %80 hesaplaması sonucunda 160 bin lira konut kredisi çekebilirsiniz. İhtiyacınız olan 40 bin lira için ise bireysel ihtiyaç ve tüketici kredisi kullanabilirsiniz.