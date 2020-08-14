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    • 14.08.2020 11:24
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    Son dakika: Bakan Varank'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin flaş açıklama: Beş ülkeden biri olduk

    Son dakika haberine göre, Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Sanayi ve , açıklanan verilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk." dedi.

    Bakan Varank: Beş ülkeden biri olduk

    Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Sanayi ve , açıklanan verilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk." dedi.

    İşte Bakan Varank'ın o açıklamaları;

    Haziran'da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici. Aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçekleşti, Mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, Haziran'da da tekrarladı.


    BEŞ ÜLKEDEN BİRİ OLDUK
    Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş var. Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk.

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