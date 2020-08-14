TÜİK ekonominin öncü göstergelerinden olan sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi , koronavirüs pandemi sürecinde normalleşme döneminin başladığı ilk ay olan Haziran'da aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 yükselerek beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler üretimin aylık yüzde 4.7 artmasını, yıllık ise yüzde 5.5 düşmesi bekleniyordu.











SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %17,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8, imalat sanayi sektörü endeksi %19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı.





YILLIK %0,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %20,2 azaldı.