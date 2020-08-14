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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 11:15
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    • 14.08.2020 11:15
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    'den savaş çıkaracak hamle! ü taşıyan 4 tanker geöiye el konuldu!

    yönetiminden ile iplerin daha da gerileceği bir hamle geldi. Son dakika haberine göre ABD'nin, İran ünü taşıyan tanker gemilere, bu ülkeye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğu belirtildi.

    ABD'den savaş çıkaracak hamle!

    'ın, 'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD savcıları geçen ay 'ın 'ya gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtı.

    Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğu kaydedildi.

    Gemilere el konulması için askeri güç kullanılmadığını ifade eden yetkililer, gemilere İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında el konulduğunu açıkladı.

    Bu olayla, ABD ilk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koymuş oldu.

    ABD'nin İran'a ı gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında, İran'ın petrol gelirinin kesilmesi amaçlanıyor. İran ise nükleer programını, "barışçıl nedenlerle" yaptığını kaydediyor.

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