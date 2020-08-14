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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 11:08
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    • 14.08.2020 11:08
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    Son dakika: temmuzda arttı

    'in verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi ( ) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,49, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 arttı.

    Tarım ÜFE temmuzda arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin verilerini açıkladı.

    Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,49 artışla 179,52 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,86 yükseldi.

    Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,13, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,46 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,04 artış gerçekleşti.

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