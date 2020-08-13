2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için geri sayım başladı. Okulların açılamasına az bir zaman kala öğrenciler için kırtasiye alışverişi yapacak olan veliler A101'e kırtasiye ürünleri geldi mi sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. A101 indirimli kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları oldukça merak ediliyor. 2020-2021 A101 okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri satışa çıktı. Online olarak A101 üzerinden indirimler ile satışa sunulan birbirinden güzel okul çantaları ve renkli kırtasiye malzemeleri 31 Ağustos tarihinden önce satışa çıkarıldı. Birbirinden renkli kırtasiye ürünleri arasında dikkat çekenlerin başında oyun hamuru setleri, kuru boya kalemleri ve kırtasiye setleri yer aldı.