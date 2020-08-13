2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için geri sayım başladı. Okulların açılamasına az bir zaman kala öğrenciler için kırtasiye alışverişi yapacak olan veliler A101'e kırtasiye ürünleri geldi mi sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. A101 indirimli kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları oldukça merak ediliyor. 2020-2021 A101 okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri satışa çıktı. Online olarak A101 üzerinden indirimler ile satışa sunulan birbirinden güzel okul çantaları ve renkli kırtasiye malzemeleri 31 Ağustos tarihinden önce satışa çıkarıldı. Birbirinden renkli kırtasiye ürünleri arasında dikkat çekenlerin başında oyun hamuru setleri, kuru boya kalemleri ve kırtasiye setleri yer aldı.
Birbirinden renkli kırtasiye ürünleri arasında dikkat çekenlerin başında oyun hamuru setleri, kuru boya kalemleri ve kırtasiye setleri yer aldı.
A101'de satışa sunulan okul çantalarında ise değişik fiyatlarda her bütçeye uygun rengarenk desenler yine sizleri bekliyor.
A101 13 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık
Golden Rose Nude Look Allık 19,95 TL
Torku Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 17,95 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık
Golden Rose Nude Look Allık 19,95 TL
Torku Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 17,95 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Eti Alasko Frigo Soğuk Atıştırmalık Çeşitleri 4 TL