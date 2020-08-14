Piyasaların kapanış gününde dolar ve euro alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,6880 liradan güne başladı. Serbest piyasada piyasaların açılış saatinde 8,6860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3160 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsaları, Çin'de beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerle güne karışık başlasa da kapanışa yakın Güney Kore hariç yükselişe geçti.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin'de beklentilerden kötü gelen sanayi üretimine paralel Asya piyasalarında günün ilk saatlerinde karışık bir seyrin izlense de, ilerleyen saatlerde alışlar güçlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 yükselişle 23.289 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 artışla 3.348 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 106,8 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi 0,4 değer kazancıyla 38.442 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 25.348 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 değer kaybıyla 2.407 puanda.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,62 altında 370,21 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 azalarak 12.929,65 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 7.158 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 azalışla 4,992,46 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi 1 kayıpla 20.050,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,95 düşüşle 6.126,05 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.41 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 1,1795 seviyesinden işlem görüyor.
BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 azalışla 1.093,52 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 6,74 puan ve yüzde 0,61 değer kaybederek 1.093,52 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,43 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.120 puanın üzerinde tutunamadı ve Avrupa borsalarına paralel düşüşe geçerek, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 1.100,26 puana geriledi.