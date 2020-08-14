Piyasaların kapanış gününde dolar ve euro alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,6880 liradan güne başladı. Serbest piyasada piyasaların açılış saatinde 8,6860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3160 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?