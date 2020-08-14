İşte SGK'nın destekleri milyonlarca kişiyi kapsayan destekleri...

İşte SGK'nın destekleri milyonlarca kişiyi kapsayan destekleri...

İşte SGK'nın destekleri milyonlarca kişiyi kapsayan destekleri...

İşte SGK'nın destekleri milyonlarca kişiyi kapsayan destekleri...

SGK VE EMEKLİLİK İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

■ 05.04.1969 doğumluyum, 01.07.1985 sigorta girişliyim, 6500 günüm var. Ne zaman emekli olurum?

K. ARSLAN

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. Tüm şartlar oluşmuş. İstediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.

■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? T. AVCI

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

■ 09.12.1971 doğumluyum, sigorta girişim 1991, ne zaman emekli olurum? Mustafa YAMAN

Sayın Okurum, 1991 yılındaki işe girişiniz 24 Mayıstan önce ise 25 yaş, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için üç şartın da oluşması gerekmektedir.

■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? M. KAYA

25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak.

07.03.2026'da emekli olursunuz.

EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ!

Tüm emekliler promosyon ile 3 yılda bir ek gelire kavuştu. emeklilere maaşının yatırıldığı bankaların promosyon verilmesine yönelik uygulama 2017'de başlarken, ödemeler sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya aynı ya da istediği bankaya başvurusunu yapıp yeni promosyonunu alabiliyor. Emekli aylığı bağlananlar da hemen 3 yıllık taahhüt verip promosyonu cebine koyuyor.

YÜZDE 66 ARTTI

Bu yıl taban promosyon tutarları yüzde 66 artırıldı. Buna göre taban tutar; maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olan emekliler için 625, 2 bin 500 liranın üstünde olan emekliler için ise 750 liraya çıkarıldı.

Bazı bankalar tutarı düzenlediği kampanyalarla artırıyor. Bazıları şartsız bin liraya kadar ödeme yaparken, bazı bankalar ise belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon veriyor.

Emekliler, taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı.

Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

Kaynak: gazetevatan