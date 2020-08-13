Erken emeklilik milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Her çalışanın en önemli hayali erken emekli olmaktır. Çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor. Erken emekli olabilmek için en önemli kriter 1999 tarihinden önce sigorta girişi olarak belirlendi. Elbette sadece 1999 öncesinde sigorta girişli olmak yetmiyor. Peki, bu tarihten önce sigortası başlayanların emekli olmaları için hangi koşullar gerekiyor? Bu şartlara uyan kişilere aylık ne kadar ödeme yapılacak? Hangi sigorta grubu kapsamındakiler bu durumdan yararlanabiliyor? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?
Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:
3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.
15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.
Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.
Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.
Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.
1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?
1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:
Erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.
Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.
KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYOR?
9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapmış olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 sigorta prim günü ödemelerini tamamladıkları tarihler emekli olacakları yaşın belirlenmesinde önem teşkil ediyor.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.06.2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?
Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olan erkeklerin 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihler emeklilik yaşlarını etkiler.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında
24.05.2011 ve 23.05.2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NEDİR?
İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.
SGK'nın kendi web sayfasında verdiği örneğe göre, "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."
Tahsis talep tarihi = 30/09/2009, İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982, Sigortalılık süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979 yılında askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var. Askerlik günlerim 610 gün nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? Ali KAYA
Sayın Okurum, işe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz.
Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır. Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız.
Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış. Bu nedenle yaş sıkıntınız yok. Askerliği ödeyip 3 yıl daha prim ödeyin.
■ Eşim 1961 doğumlu, nisan 2001 sigorta başlangıçlı, 4500 primi var, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? Havanur TOPAL
Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Tüm şartları oluşmuş.
Hemen emeklilik dilekçesi verebilirsiniz.
■ 20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 3.6.1997, ne zaman emekli olurum? Ali ÇEBİ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Nurullah G.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
■ Genel Sağlık Sigortası ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? N. FENA
Sayın Okurum, sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası Primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primlerle emekli olamazlar. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenler ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir.
Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.