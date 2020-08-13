Kimsenin bilmediği bu ödeme için başvuru şartları... Emekli olmayan vatandaşa 2135 lira aylık ödeme!



65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emeklilik, dul ya da yetim aylığı almayan veya herhangi bir işte çalışarak gelir elde edemeyen 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaşlılık aylığı ödemesi yapılır. 65 yaş aylığından yararlanmak için gerekli olan şartlar ilgili yasa gereğince belirlenmiştir.

Kişilerin SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı sigortalılık statüsünde herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir.

65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır.

Aylık gelirlerinin tespit edilmesinden sonra hesaplanan kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekir. 2020 yılı için bu sınır 701 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na kişilerin adına kısa ya da uzun sigorta kollarına ilişkin prim ödemesi yapılmamış olması gerekir.

Düzenli bir gelirin olmaması önemli bir detaydır. Nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar bu haktan faydalanamazlar.

Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınan muhtaçlık belgesiyle başvuru yapan kişilerin daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.