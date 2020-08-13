Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarihi açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınına katılan Albayrak, şu mesajları verdi:

Biz normalleşme sürecine girdiğimizde en çabuk toparlanan ülke olacağız.

Battık bittik lobisi yine aynısını söylüyor. Algı üzerinden. Etkili değil ama bizim azınlık bir kesimimiz var, sosyal medya ile yatıp kalkan.

Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Türkiye'de özellikle son 7 yıldır AK Parti iktidarı farklı ekonomik mücadeleleri veriyor.

Türkiye, geziden beri bir mücadele veriyor ki öncesi de var. O süreçten bugüne ülkenin başındaki lider başta olmak üzere ülkeyi esir almaya yönelik operasyonlarla karşı karşıya kaldık.

Berat Albayrak, çok farklı süreçlerde rol oynadı, çok insanın ayağına bastı. Konu ülkenin menfaatiyse sonuna kadar mücadele vermek bizim borcumuz.

Taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyacağız. Bir mücadele veriyoruz ama bunun bir bedeli olacak. Dolayısıyla bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli sayısız defa ödedi. Bu ülkenin menfaatinden başka yere Rabbim döndürmesin.

Ekonomi başta olmak üzere bu ülke paradigma değişikliği başlattı. Türkiye başka bir yola girdi. Bilinçli ve sistematik bir operasyon yapıyorlar.

'Türkiye yüzde 5 küçülecek' iddiasında bulunanlar yine yanılacaklar. Tahminimiz -2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi.

GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYA SAHİBİZ

Dolar kuru 7'lerden 6'lardan 5'lere indi. Tekrar çıktı. Tekrar indi. İner çıkar. Türkiye tüm bu dalgalanmaları düzgün bir şekilde yönetmektedir. Güçlü bir altyapıya sahibiz.

DÜNYA REKORU KIRDIK

Sağlık çalışanlarımızla ilgili maddi, sosyal haklar olarak neler yapabiliriz. Hastaneleri bitirdik. Dünya rekoru kırdık.