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    • 13.08.2020 17:51
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    Son dakika: 19 yaşında! 'tan anlamlı paylaşım

    Son dakika haberine göre , 'nin 19. kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "19 yıldır; Bizim mücadelemiz mücadelesidir." dedi.

    Albayrak'tan anlamlı paylaşım

    14 Ağustos 2001'de liderliğinde siyaset sahnesine adım atan , 18 yılı geride bıraktı.

    , AK Parti'nin 19. yaşını sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj ile kutladı.

    Bakan Albayrak, paylaşımında "19 yıldır; Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR. #AkSevda19Yaşında" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti 19 yaşında! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım
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