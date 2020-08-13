14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine adım atan AK Parti, 18 yılı geride bıraktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. yaşını sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj ile kutladı.
19 yıldır;— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 13, 2020
Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR.#AkSevda19Yaşında pic.twitter.com/fO9tnwGFfd
Bakan Albayrak, paylaşımında "19 yıldır; Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR. #AkSevda19Yaşında" ifadelerine yer verdi.