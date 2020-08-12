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    • 13.08.2020 01:52
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    canlı yayında söyledi! destek yağdı #TamBağımsızEkonomi

    katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözlerine dev destek geldi. #TamBağımsızEkonomi hastagini gündeme taşındı ve 1. sıraya yükseldi.

    Bakan Albayrak canlı yayında söyledi sosyal medyadan destek yağdı

    katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak, "Ekonomik anlamda bir milli bağımsızlık modeli ortaya koyduk. İki senedir kıyamet bunun için kopuyor. Türkiye ekonomi modelini değiştirdi, artık eski modelden çıkıyor." dedi.

    Albayrak'ın yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözlerine dev destek geldi. #TamBağımsızEkonomi hastagini gündeme taşındı ve 1. sıraya yükseldi.

    Bakan Albayrak'a yönelik destek mesajları şu şekilde:

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında söyledi! Sosyal medyadan destek yağdı #TamBağımsızEkonomi
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