Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Ekonomik anlamda bir milli bağımsızlık modeli ortaya koyduk. İki senedir kıyamet bunun için kopuyor. Türkiye ekonomi modelini değiştirdi, artık eski modelden çıkıyor." dedi.

Albayrak'ın yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözlerine sosyal medyadan dev destek geldi. #TamBağımsızEkonomi hastagini gündeme taşındı ve 1. sıraya yükseldi.

Bakan Albayrak'a yönelik destek mesajları şu şekilde:

